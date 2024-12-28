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"الأهلي لن يُشارك".. تعرف على مباريات دور الـ 32 من كأس مصر

12:09 م السبت 28 ديسمبر 2024

كأس مصر

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متابعة-مصطفى الجريتلي:

أُقيمت ظهر اليوم السبت مراسم قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/25.

ولك يتواجد الأهلي بالقرعة؛ لانسحابه من النسخة الماضية لبطولة الكأس 2024/2023.

وإليكم نتائج دور الـ 32 كاملة:

بيراميدز VS المنصورة

بتروجيت VS المقاولون العرب

إنبي VS حرس الحدود

الإسماعيلي VS طنطا

غزل المحلة VS الفائز من سبورتينج والحمام

فاركو VS الترسانة

البنك الأهلي VS بترول أسيوط

المصري VS وادي دجلة

الزمالك VS الفائز من مباراة أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة

مودرن سبورت VS الفائز من مباراة من المصرية للاتصالات والشمس

سموحة VS نادي منتخب السويسزد VS ديروط

سيراميكا كليوباترا VS لا فينا

طلائع الجيش VS الأولمبي

الجونة VS القناة

الاتحاد السكندري VS تيم إف سي

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