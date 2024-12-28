الكشف عن طبيعة إصابة رضا سليم ومدة غيابه المتوقعة.. وتحرك من النادي الأهلي‬

كتب ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر إن الفحوصات الطبية التي خضع لها المحترف المغربي بصفوف الأهلي رضا سليم أثبتت إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن الأهلي قد عرض نتائج الفحوصات على أحد أشهر أطباء العظام، والذي هو في الأساس مستشار طبي للنادي بجانب كونسلتو من 3 أطباء أخرين لتحديد طريقة علاجه.

وأشار المصدر إلى أن الفريق الطبي أوصي بخضوع اللاعب لجراحة استئصال كلي للجزء المصاب في غضروف الركبة ما يُعني غيابه لفترة تتراوح مابين 4 إلى 6 أشهر.

ونوه المصدر إلى أن الجهاز الإداري بالنادي الأهلي يعمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة بسفر اللاعب إلى النمسا وألمانيا؛ للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية والخضوع لجراحة غضروف الركبة.

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"تواصل الأهلي بالفعل مع وكيل اللاعب للتشاور حول أمر رفعه من القائمة مع حصوله على كافة مستحقاته، على أن يتم حسم الأمر في الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن هناك رغبة في ضم جناح آخر في ميركاتو الشتاء".

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 9 مباريات لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

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