الزمالك: "سددنا مليار و 44 مليون جنيه.. وعلينا عقوبات بـ7 مليون دولار"

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، عن مديونيات النادي وطلبات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، خلال الانتقالات الشتوية.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "نحاول حل أزمات اللاعبين والمستحقات وطلبات جروس، ونقدر غضب الجمهور، لكن هناك غرامات وعقوبات قدرها 7 مليون دولار، الناس لا تعلم عنها شيء، هذا غير القضايا المتداولة في المحاكم".

وأضاف: "النادي سدد مليار و 44 مليون جنيه بسبب المديونيات والمستحقات خلال عام، والدخل لم يتعدى الـ 50 %، ولدينا حلول وبعضها يأخذ وقتا كبيرا، ولدينا مشروعات طويلة الأجل مثل فرع 6 أكتوبر، اطمئن الجماهير والزمالك متصدر الكونفدرالية وكذلك الدوري وهذا طموحنا وطموح الجماهير".

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