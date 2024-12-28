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"انفراجة مالية و88%".. أحمد سليمان يكشف مستجدات مستقبل زيزو مع الزمالك

12:26 م السبت 28 ديسمبر 2024
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    احتفال زيزو بهدفه (2)
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    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك
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    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك اليوم
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة بشأن التجديد للاعب فريق كرة القدم أحمد سيد زيزو، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "يوجد 50 لاعبا في الدوري المصري تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وكل ما يقال عن زيزو شائعات، والتركيز معه بالتحديد لأنه لاعبا كبيرا، وستكون هناك انفراجة مالية كبيرة، في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أمامنا شهر و 8 أيام على غلق باب القيد وتجديد تعاقد اللاعبين، ونحتاج الدعم، كما أننا لن نركز مع الشائعات وزيزو يحب الزمالك ويريد الاستمرار والجميع يريد ذلك، أحب اطمئن الجماهير الرتوش والشكل العام في التجديد يصل إلى 88%".

وأتم سليمان تصريحاته: "يتبقى فقط التنفيذ وتجهيز بعض الأشياء الخاصة بنا، ليس زيزو فقط، ولكن سيتم التجديد لـ 7 لاعبين آخرين، والكل متفهم ذلك، والجميع في التدريبات بشكل طبيعي".

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