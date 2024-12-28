"رئة محمد حمدي كانت ستنفجر".. تحرك من الزمالك بشأن الحالات التحكيمية

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، عن الحالات التحكيمية في الدوري المصري، مشيرا إلى أن النادي سيرسل التقرير الطبي الخاص بمحمد حمدي إلى اتحاد الكرة.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "اتحاد الكرة لم يرد على البيانات التي أصدرها الزمالك، أصدرنا بيان آخر، والمصري أصدر بيانا، وزد أيضا اعترض على التحكيم، وهناك ظاهرة عامة ومشكلة في التحكيم منذ بداية الموسم،وهل الحكام لم تتأهل نفسيا وبدنيا ورياضيا لكي تكون الشكوى عامة بهذه الطريقة؟".

وأضاف: "جميع الحالات التي ظهرت ضدنا، وركلة الجزاء التي لم يحصل عليها محمد حمدي، والتقارير الطبية التي جاءت سنرسلها لاتحاد الكرة، أريد أن أشكر الدكتور محمد أسامة، لأن الأطباء أخبرونا أن محمد حمدي إذا أكمل المباراة، كان من الممكن أن يتعرض لانفجار في الرئة بسبب الهواء".

وأتم تصريحاته: "سيكون هناك تواصل مع هاني أبو ريدة، واتحاد الكرة يوم الأحد القادم، وسنرسل فيديوهات الحالات التحكيمية وإصابة حمدي من جميع الاتجاهات وكذلك تقرير المستشفى".

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