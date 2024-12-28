الزمالك يُعلن خبرًا سارًا لجماهيره بخصوص ملف التجديد لزيزو

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مستجدات ملف تجديد التعاقد مع نجم فريقهم الأول لكرة القدم أحمد سيد "زيزو".

وقال سليمان خلال حلوله ضيفًا على فضائية إم بي سي مصر 1 مساء أمس الجمعة، إنه تم الوصول إلى نسبة 88% من الاتفاق مع زيزو على صيغة العقد وما يتبقى فقط التنفيذ.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك:"زيزو يريد الاستمرار مع الزمالك وهو مُحب للنادي وكذلك كل اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع النادي يريدون الاستمرار".

وأتم سليمان تصريحاته بالإشارة إلى أن زيزو ليس فقط من سينتهي تعاقده بنهاية الموسم بل هناك 6 أو 7 لاعبين كذلك:"نعلم أن جمهور الزمالك غاضب لكن نعدهم أنه خلال 10 أو 15 يومًا وكل الأمور ستكون تحت السيطرة".

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