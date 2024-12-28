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"بينها للأهلي والزمالك".. تعديل مواعيد 4 مباريات بالدوري

10:39 ص السبت 28 ديسمبر 2024

الأهلي ضد الزمالك

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفين تعديلات على مواعيد 4 مباريات من منافسات الجولة الثامنة بالموسم الجاري من الدوري.

وجاءت التعديلات لمراعاة مواعيد مشاركاته الأندية بالبطولات القارية بعدما كشف الاتحاد الأفريقي (كاف) عن موعد مباريات الجولتين الخامسة والسادسة بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وجاءت المباريات كالتالي:

- بيراميدز VS غزل المحلة لتُقام عند الرابعة عصر يوم 15 يناير بدلاً من 14 يناير على استاد الدفاع الجوي.

- الأهلي VS الجونة لتُقام عند السابعة من مساء يوم 15 يناير بدلاً من 14 يناير على استاد القاهرة.

- الزمالك VS حرس الحدود لتُقام عند الرابعة عصر يوم 16 يناير بدلاً من الخامسة عصر يوم 15 يناير على استاد القاهرة الدولي.

- المصري VS فاركو لتُقام عند السابعة من مساء يوم 16 يناير بدلاً من الثامنة مساء يوم 15 يناير على استاد السويس الجديد.

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