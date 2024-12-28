بيراميدز يوقع غرامة مالية على نجمه ويحوله لتدريبات انفرادية

كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال مصدر إن مسؤولي نادي بيراميدز قد وقعوا غرامة مالية على نجم فريقهم إبراهيم عادل قدرها 50 ألف جنيه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن الغرامة تأتي لاعتراضه على استبداله في الدقيقة 81 من عمر مباراتهم أمام فاركو يوم الأربعاء الماضي بالجولة السادسة بالدوري والتي انتهت بفوزهم بثلاثية نظيفة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المدير الفني للفريق كرونسلاف يورتشيتش قرر عدم مشاركة إبراهيم عادل بالتدريبات الجماعية وتحوليه للتدرب بصورة منفردة حتى إشعار آخر.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 23 عاماً قد شارك بقميص بيراميدز خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بمختلف البطولات؛ إذ سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3.

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