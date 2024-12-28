ملف مصراوي.. خسارة الأهلي ومحمد صلاح بجوائز جلوب سوكر.. وحادثة عمر كمال عبد الواحد

القاهرة ـ مصراوي:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الجمعة، نستعرضها خلال السطور التالية:

سيدات الأهلي تفزن على الطيران بثمانية أهداف

واصل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، تألقه، بالفوز على نظيره الطيران، في المباراة التي جمعت بينهما، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

من هن اللاعبات اللواتي ظهرن في إعلان قميص الزمالك الجديد؟

كشف نادي الزمالك، تصميم قميصه الجديد لموسم 2024-2025، وظهر القميص باللون الأبيض "الشكل التقليدي" مع "خطين حمر".

وظهرت ثلاث لاعبات في جلسة التصوير، رفقة كل من، محمد عبد الشافي وعمر جابر وأحمد حمدي ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد لاعبو فريق كرة القدم وأحمد الأحمر نجم كرة اليد، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"لم يجد احتراما".. محامي الجزيري يكشف تفاصيل أزمته مع الزمالك

كشف أنيس بن ميم محامي التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل أزمة اللاعب مع النادي، بشأن مستحقاته المتأخرة، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

اتحاد السلة يُغرم الأهلي ويمنع جماهيره من حجز التذاكر لمدة شهر

أعلن اتحاد كرة السلة عقوباته بخصوص مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري المرتبط، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لاعب الأهلي يتعرض لحادث بسيارته (صور)

أعلن لاعب النادي الأهلي، عمر كمال عبدالواحد تعرضه لحادث سير بسيارته، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

"الأهلي كان مُرشحًا".. العين الإماراتي يتوّج بجائزة أفضل نادِ بالشرق الأوسط في حفل جلوب سوكر

خسر النادي الأهلي جائزة أفضل نادِ بالشرق الأوسط لصالح نادي العين الإماراتي خلال حفل جلوب سوكر 2024 المُقام في دبي مساء اليوم الجمعة بتنظيم من مجلس دبي الرياضي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تعليق مُثير من خالد الغندور بعد خسارة الأهلي لجائزة أفضل نادِ بحفل جلوب سوكر

استنكر لاعب نادي الزمالك السابق، خالد الغندور عدم فوز الأهلي بجائزة أفضل نادِ بالشرق الأوسط في حفل جوائز جلوب سوكر، للاطلاع على تعليقه.. اضغط هنا

نادي مغربي يسعى للتعاقد مع سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الجمعة، وجود اهتمام من قبل الوداد المغربي لضم المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب نادي الزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب زيزو عن جلسة تصوير قميص الزمالك الجديدكشف مصدر مسؤول بالزمالك، سبب عدم تواجد نجم فريقهم الأول لكرة القدم أحمد سيد "زيزو" بجلسة تصوير القميص الجديد للفريق، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"وافق على بند الأزمة".. تطور مفاجيء في مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

كشف تقرير عن تطور مُفاجيء في موقف إدارة نادي ليفربول من تجديد عقد نجمها المصري محمد صلاح، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"الأهلي كان مُرشحًا".. العين الإماراتي يتوّج بجائزة أفضل نادِ بالشرق الأوسط في حفل جلوب سوكر

خسر النادي الأهلي جائزة أفضل نادِ بالشرق الأوسط لصالح نادي العين الإماراتي خلال حفل جلوب سوكر 2024 المُقام في دبي مساء الجمعة بتنظيم من مجلس دبي الرياضي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"رغم الهدف القاتل".. منتخب قطر يودع كأس الخليج بعد التعادل أمام الكويت

ودع منتخب قطر منافسات النسخة الجارية من كأس الخليج بعدما تعادل بهدف لمثله مساء الجمعة مع نظيره الكويتي في ختام منافسات دور المجموعات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

منتخب الإمارات يودع كأس الخليج بعد التعادل أمام عمان

ودّع المنتخب الإماراتي منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس الخليج بعدما تعادل بهدف لمثله أمام نظيره العماني مساء الجمعة في ختام منافسات دور المجموعات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"ليس مدربًا".. رونالدو يكشف عن مستقبله في مجال الكرة بعد اعتزاله

كشف النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي، كريستيانو رونالدو عن مستقبله في مجال الساحرة المستديرة عقب الاعتزال، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ابنة نجم الزمالك السابق تظهر مع فريق كرة القدم للسيدات (صور)

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري للسيدات، ظهور ابنة نجل فريق الرجال السابق جمال حمزة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الزمالك يفوز على إنبي بسداسية في الدوري المصري للسيدات

حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، الفوز على إنبي، بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت بينهما ، في الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا