مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
القاهرة ـ مصراوي:
تُقام اليوم السبت 28 ديسمبر العديد من المباريات نستعرض أبرزها خلال السطور التالية:
خليجي 26
04:30 ـ البحرين VS اليمن ـ القنوات الناقلة ـ SSC HD4، دبي الرياضية، البحرين الرياضية 1، الكأس 2، عمان الرياضية.
04:30 ـ العراق VS السعودية ـ القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1HD.
الدوري الإيطالي
04:00 ـ إمبولي VS جنوى ـ القناة الناقلة: Starz play App
04:00 ـ بارما vs مونزا ـ القناة الناقلة: Starz play App
07:00 ـ كالياري vs إنتر ميلان ـ القناة الناقلة: Starz play App
09:45 ـ لاتسيو vs أتالانتا ـ القناة الناقلة: Starz play App
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