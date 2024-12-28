مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

القاهرة ـ مصراوي:

تُقام اليوم السبت 28 ديسمبر العديد من المباريات نستعرض أبرزها خلال السطور التالية:

خليجي 26

04:30 ـ البحرين VS اليمن ـ القنوات الناقلة ـ SSC HD4، دبي الرياضية، البحرين الرياضية 1، الكأس 2، عمان الرياضية.

04:30 ـ العراق VS السعودية ـ القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1HD.

الدوري الإيطالي

04:00 ـ إمبولي VS جنوى ـ القناة الناقلة: Starz play App

04:00 ـ بارما vs مونزا ـ القناة الناقلة: Starz play App

07:00 ـ كالياري vs إنتر ميلان ـ القناة الناقلة: Starz play App

09:45 ـ لاتسيو vs أتالانتا ـ القناة الناقلة: Starz play App

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