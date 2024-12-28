تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الاتحاد السكندري، في الثامنة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وواجه الزمالك الاتحاد السكندري، في 106 مباريات من قبل، بمختلف البطولات، حقق الأبيض الفوز في 73 مباراة وخسر 9 مباريات، وسيطر التعادل على 24 لقاء.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري، في آخر مباراتين جمعتهما بالدوري المصري، الموسم الماضي، بثلاثية نظيفة في الدور الأول وثنائية في الدور الثاني.