تعليق مُثير من خالد الغندور بعد خسارة الأهلي لجائزة أفضل نادِ بحفل جلوب سوكر

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استنكر لاعب نادي الزمالك السابق، خالد الغندور عدم فوز الأهلي بجائزة أفضل نادِ بالشرق الأوسط في حفل جوائز جلوب سوكر.

وكتب الغندور عبر حسابه بمنصة فيسبوك مساء اليوم الجمعة:"اعتقد الجوائز دي معمولة لأفضل نادِ و لاعب و مدرب في الشرق الأوسط في آسيا فقط عشان الطبيعي يكون الأهلي أفضل نادي هذا الموسم في الوطن العربي".

وخسر النادي الأهلي جائزة أفضل نادِ بالشرق الأوسط لصالح نادي العين الإماراتي خلال حفل جلوب سوكر 2024 المُقام في دبي مساء اليوم بتنظيم من مجلس دبي الرياضي.

وتنافس على الجائزة كل من: النادي الأهلي، النصر والهلال من السعودية بجانب العين الإماراتي.

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