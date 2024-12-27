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أرسنال يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على إيبسويتش تاون

11:00 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

أرسنال وإيبسويتش تاون

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق أرسنال بهدف نظيف على نظيره إيبسويتش تاون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف اللقاء لاعب أرسنال كاي هافرتز بعد مرور 23 دقيقة من عمر الشوط الأول.

ورفع الفوز رصيد فريق أرسنال إلى النقطة 36 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر المتبقي له مباراة مؤجلة.

وتوقف رصيد فريق إيبسويتش تاون بعد الخسارة عند النقطة 12 في المركز 19 قبل الأخير.

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