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"يشبه فنان مصري".. صورة ممثل الأهلي في كأس العالم للأندية تثير السخرية

10:09 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    الأهلي والمصري
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    الأهلي والمصري
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    صورة كأس العالم للأندية
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    النادي الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

نشر الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية، صورة لأبرز اللاعبين المشاركين في مونديال الأندية 2025، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثارت الصورة موجة من الجدل والسخرية، من قبل الكثير من الجماهير المصرية، بعدما ظهرت صورة اللاعب الممثل للنادي الأهلي، بملامح تشبه بشكل كبير الممثل المصري حسن الرداد.

ولاقت الصورة موجة كبيرة من السخرية من قبل الجماهير، حيث علق أحد الجماهير على الصورة: "ده الصفقه الجديده اللي الاهلي هيعملها قبل كأس العالم ولا مين ده"، وكتب آخر: "حسن الرداد طلع المهاجم الجديد اللى اتكلمو عليه".

كما علق أحد الجماهير على الصورة، وكتب: "هو الاهلى رايح كأس، العالم للأندية بحسن الرداد، فيلم الموسم ده ولا ايه".

وتفاعل الرداد مع الصورة، حيث قام بإعادة نشرها، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، وعلق عليها: "ألف شكر يا FIFA Club World Cup، يلا يا أهلي أنا جاهز للبطولة".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى يوم 13 من يوليو 2025.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة كلاً من، "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو وبالميراس البرازيلي".

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