لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

0 0
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

إيبسويتش تاون

خليجي 26

الكويت

1 1
16:30

قطر

خليجي 26

الإمارات

1 1
16:30

عمان

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

6 0
14:30

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

8 0
14:30

الطيران

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب زيزو عن جلسة تصوير قميص الزمالك الجديد

09:56 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نورهان أشرف من الإعلان عن تصميم قميص الزمالك الجديد
  • عرض 10 صورة
    فدوى عصام وآيسل نديم من الإعلان عن تصميم قميص الزمالك الجديد
  • عرض 10 صورة
    فدوى عصام وآيسل نديم ونورهان أشرف من الإعلان عن تصميم قميص الزمالك الجديد
  • عرض 10 صورة
    لاعبات الزمالك من الإعلان عن تصميم قميص الزمالك الجديد
  • عرض 10 صورة
    قميص الزمالك بالموسم الجديد
  • عرض 10 صورة
    عمر جابر من الإعلان عن قميص الزمالك
  • عرض 10 صورة
    القميص الجديد للزمالك
  • عرض 10 صورة
    الإعلان عن قميص الزمالك الجديد
  • عرض 10 صورة
    الإعلان عن قميص الزمالك الجديد 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول بالزمالك، سبب عدم تواجد نجم فريقهم الأول لكرة القدم أحمد سيد "زيزو" بجلسة تصوير القميص الجديد للفريق.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن السبب يأتي لتزامن جلسة تصوير القميص الجديد مع تواجد زيزو في دولة المغرب كونه كان مرشحًا للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2024.

وكان الزمالك قد كشف في وقت سابق من اليوم عن قميصه للموسم الجديد 2024/25.

وشارك في الإعلان عن القميص الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدد من نجوم ونجمات النادي في ألعاب الصالات.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"وافق على بند الأزمة".. تطور مفاجيء في مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

زيزو قميص الزمالك الجديد الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالرابط.. الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لـ1000 وظيفة بـ"الأوقاف"
مرصد الأزهر يُطلق صرخة إنسانية لحماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة بقطاع غزة
طقس أوروبي.. 25 صورة ترصد أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية