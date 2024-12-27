مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب زيزو عن جلسة تصوير قميص الزمالك الجديد

"حضن مطارات".. تعليق ساخر من رضا عبدالعال على لقطة الشناوي وفخر الدين

"الفارس شعارنا".. الزمالك يعلن عن قميصه الجديد في الموسم الحالي (صور)

كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول بالزمالك، سبب عدم تواجد نجم فريقهم الأول لكرة القدم أحمد سيد "زيزو" بجلسة تصوير القميص الجديد للفريق.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن السبب يأتي لتزامن جلسة تصوير القميص الجديد مع تواجد زيزو في دولة المغرب كونه كان مرشحًا للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2024.

وكان الزمالك قد كشف في وقت سابق من اليوم عن قميصه للموسم الجديد 2024/25.

وشارك في الإعلان عن القميص الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدد من نجوم ونجمات النادي في ألعاب الصالات.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"وافق على بند الأزمة".. تطور مفاجيء في مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح