خوفًا عليهم..برودة الجو توقف أنشطة براعم بنادي كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت إدارة نادي كفر الشيخ، اليوم الجمعة، توقف أنشطة براعم النادي في مختلف الأعمار السنية للبراعم بسبب برودة الجو نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.

يأتي ذلك وفق البيان الصادر عن إدارة نادي كفر الشيخ، اليوم الجمعة، والذي أوضحت فيه إدارة النادي أنه جرى منح فرق مواليد2012، و2013، و2014، وفريق 14 عامًا، وفريق 16 عامًا إجازة نظرًا لبرودة الجو، ومدى خطورتها على اللاعبين في تلك المرحلة العمرية.

وقال البيان إن الاجازة الممنوحة لهؤلاء البراعم تأتي أيضًا للاستعداد الجدي للاختبارات، وكذلك لعدم وجود متطلبات أو منافسات لتلك الفرق في تلك المرحلة، وكذا لإجراء تغيير في بعض مدربي الفرق نظرًا لوجود بعض المستحدثات بما يحقق أقصى استفادة لجميع الفرق.