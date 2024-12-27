مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موعد عودة الفريق للتدريبات في ملعب مختار التتش

كتب - مراسل مصراوى:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتدريبات الجماعية على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، نقل تدريباته إلى ملعب قطاع الناشئين بمدينة نصر، بسبب غلق ستاد مختار التتش لوجود أعمال صيانة للأرضية الخاصة به".

وأضاف:"إدارة النادي الأهلي، أخبرت الجهاز الفني للفريق، بأن أعمال الصيانة الخاصة باستاد مختار التتش، سيتم الانتهاء منها في أول يومين من العام المقبل 2025".

واختتم المصدر تصريحاته: "الفريق يمكنه العودة للتدريبات في ستاد مختار التتش، عقب العودة من رحلة الجزائر، التي سيخوضها الفريق مع بداية شهر يناير لملاقاة شباب بلوزداد".

ويتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الجزائر، عقب مواجهة إنبي بالدوري المصري، المقرر إقامتها يوم 30 ديسمبر الجاري.

ويذكر أن الأهلي سيواجه شباب بلوزداد الجزائري، يوم 3 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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