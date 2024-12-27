لاعب الأهلي يتعرض لحادث بسيارته (صور)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن لاعب النادي الأهلي، عمر كمال عبدالواحد تعرضه لحادث سير بسيارته.

ونشر اللاعب عدة صورة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مدوناً:"قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا الحمدلله على كل حال".

وكان اللاعب قد شارك مع الأهلي أساسيًا مساء يوم أمس الخميس في الفوز على المصري بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره إنبي مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الدوري.

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