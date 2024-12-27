كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أُقيمت مساء اليوم الجمعة مراسم حفل جوائز النسخة 15 من جوائز جلوب سوكر.

وشهد حفل جلوب سوكر الذي أقيم بتنظيم من مجلس دبي الرياضي توزيع 12 جائزة للأفضل خلال عام 2024.

ونافس النادي الأهلي على جائزتي أفضل نادِ بالعالم و أفضل نادِ بالشرق الأوسط.

وتنافس كذلك محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم.

جوائز حفل جلوب سوكر 2024:

فاز نادي العين بجائزة أفضل نادِ بالشرق الأوسط على حساب الأهلي.

فاز النجم البرازيلي بصفوف ريال مدريد فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب على حساب صلاح.

وحصد المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال، جورج جيسوس جائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط.

وفاز النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

وحصل فريق ريال مدريد على جائزة أفضل نادِ في العالم.

وسمُيّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أفضل مدرب في العالم.

وفاز لاعب برشلونة لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

وحصد لاعب ريال مدريد جود بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب وسط في العالم.

وحصل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل مهاجم في العالم.

وحصد البرتغالي رونالدو كذلك جائزة أفضل هداف في التاريخ.

وفاز رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز بجائزة أفضل رئيس على مر التاريخ من غلوب سوكر.