مران الزمالك.. جلسة جروس مع اللاعبين.. تأهيل ثنائي الفريق.. وفقرة خاصة لحراس المرمى

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

واصل فريق الزمالك مساء الجمعة تدريباته؛ استعداداً لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري.

وحرص المدير الفني السويسري لفريق الزمالك، كريستيان جروس، على عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية؛ إذ شرح خلالها بعض الجوانب الخططية التي يريد تنفيذها خلال الفقرة الفنية بالمران.

وخاض اللاعبون بعد ذلك عمليات الإحماء وتدريبات اللياقة قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب؛ حيث يحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم تحت قيادة شيخ بوزيان؛ حيث تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة.

وخاض لاعب الفريق محمد السيد تدريبات تأهيلية على هامش المران بعدما تعرض لإصابة بتمزق في منشأ العضلة الأمامية.

وكذلك واصل الظهير الأيسر المغربي بصفوف الزمالك محمود بنتايك أداء التدريبات التأهيلية بعدما أُصيب في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة إنييمبا النيجيري بالكونفدرالية.

وخصص مدرب حراس المرمى عماد المندوه فقرة خاصة لتدريب محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز رباعي حراسة المرمى على التسديدات المتنوعة.

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