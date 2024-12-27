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"الفارس شعارنا".. الزمالك يعلن عن قميصه الجديد في الموسم الحالي (صور)

03:14 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عمر جابر والونش
  • عرض 9 صورة
    عمر جابر من الإعلان عن قميص الزمالك
  • عرض 9 صورة
    القميص الجديد للزمالك
  • عرض 9 صورة
    الإعلان عن قميص الزمالك الجديد
  • عرض 9 صورة
    الإعلان عن قميص الزمالك الجديد 1
  • عرض 9 صورة
    عمر جابر وعبد الشافي
  • عرض 9 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 9 صورة
    فمبص الزمالك الجديد
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك اليوم الجمعة، عن القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي سيخوض به الموسم الحالي 2024-2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدد من الصور للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالقميص الجديد للفريق وعلق عليها: "الأبيض هويتنا والفارس شعارنا".

وشارك في الإعلان عن القميص الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدد من نجوم ونجمات النادي في ألعاب الصالات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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نادي الزمالك قميص الزمالك الجديد الدوري المصري
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