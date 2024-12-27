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موقع إحصائيات عالمي يثير الجدل بشأن انتقال زيزو إلى الأهلي

02:02 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    أحمد سيد زيزو مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    لحظة تسديد زيزو للهدف
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    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك اليوم
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    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك
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كتبت-هند عواد:

أثار موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في سوق الانتقالات والإحصائيات، جدلا واسعا، بشأن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ورصد موقع "ترانسفير ماركت"، فرص انتقال زيزو إلى الأهلي الغريم التقليدي، ووصلت النسبة إلى 40% أمس الخميس.

وفي صباح اليوم، انخفضت فرص انتقال زيزو إلى الأهلي بنسبة 42%، فيما ارتفعت فرص انتقاله إلى الفتح السعودي، بنسبة 36%.

ويحدد موقع "ترانسفير ماركت" فرص انتقال اللاعبين إلى الأندية، وفقا للتقارير الصحيفة المحلية والعالمية، فيما يحدد القيمة السوقية مرتين بعد وأثناء الموسم، وفقا لعدة عوامل أبرزها الطلب على اللاعب.

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