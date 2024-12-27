موقع إحصائيات عالمي يثير الجدل بشأن انتقال زيزو إلى الأهلي

"لم يجد احتراما".. محامي الجزيري يكشف تفاصيل أزمته مع الزمالك

"حضن مطارات".. تعليق ساخر من رضا عبدالعال على لقطة الشناوي وفخر الدين

كتبت-هند عواد:

أثار موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في سوق الانتقالات والإحصائيات، جدلا واسعا، بشأن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ورصد موقع "ترانسفير ماركت"، فرص انتقال زيزو إلى الأهلي الغريم التقليدي، ووصلت النسبة إلى 40% أمس الخميس.

وفي صباح اليوم، انخفضت فرص انتقال زيزو إلى الأهلي بنسبة 42%، فيما ارتفعت فرص انتقاله إلى الفتح السعودي، بنسبة 36%.

ويحدد موقع "ترانسفير ماركت" فرص انتقال اللاعبين إلى الأندية، وفقا للتقارير الصحيفة المحلية والعالمية، فيما يحدد القيمة السوقية مرتين بعد وأثناء الموسم، وفقا لعدة عوامل أبرزها الطلب على اللاعب.

اقرأ أيضًا:



للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي والطيران في الدوري المصري للسيدات والقناة الناقلة