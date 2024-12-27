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"حضن مطارات".. تعليق ساخر من رضا عبدالعال على لقطة الشناوي وفخر الدين

12:32 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
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كتبت-هند عواد:

علق رضا عبدالعال لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، ساخرا، على لقطة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مع التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب المصري البورسعيدي.

وطالب لاعبو المصري البورسعيدي، بركلة جزاء، بعد إلتحام الشناوي مع فخر الدين بن يوسف، داخل منطقة الجزاء.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات عبر قناة تين: "الشناوي حاضن فخر الدين بن يوسف "حضن مطارات" كيف حكم الفار لم يستدعي حكم اللقاء، ليرى الكرة، أين العدالة التي يقولون عليها؟".

وفاز الأهلي على المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

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رضا عبدالعال الشناوي فخر الدين بن يوسف الأهلي والمصري
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