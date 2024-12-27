ليلة تألق عطية الله.. أهداف مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

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كتب - محمد القرش:

حقق الفريق الأول لكرة القدم فوزا مهما على نظيره المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وفاز المارد الأحمر على الفريق البورسعيدي بثنائية دون رد على استاد برج العرب بالإسكندرية أمس الخميس.

وشهدت المباراة تألق كبير للظهير الأيسر المعربي، يحيى عطية الله، حيث سجل هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 90+6، بعد تمريرة من إمام عاشور وضعته أمام المرمى.

وألحق النادي الأهلي الخسارة الأولى بفريق المصري الذي خاض 5 مواجهات دون هزيمة أو استقبال أهداف قبل مواجهة المارد الأحمر.

أهداف مباراة النادي الأهلي والنادي المصري 2-0 في دوري نايل 👌💣#ONTime_Sports pic.twitter.com/vBlRbHuONi — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 26, 2024

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