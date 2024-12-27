"بعد هدف ليستر".. أرقام محمد صلاح في جولة البوكسينج داي خلال السنوات الماضية

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انطلقت أمس الخميس مباريات اليوم الأول من الجولة ال 18 بالدوري الإنجليزي "جولة الوكسينج داي"، التي شهدت إقامة 8 مباريات في البريميرليج، أبرزها مباراة ليفربول أمام نظيره ليستر سيتي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي أمس، مشاركة النجم المصري محمد صلاح في المباراة بشكل كامل، الذي نجح في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في اللقاء.

ونجح صلاح بهدفه في مرمى ليستر سيتي أمس، في أن يصل إلى الهدف رقم 100 مع فريقه على أرضه في بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تمكن صلاح من إحراز الهدف الرابع له، خلال مشاركته مع ليفربول في جوالات البوكسينج داي، منذ انضمامه إلى الريدز في يوليو 2017.

وبشكل عام شارك صلاح خلال المواسم السابقة مع ليفربول، في 7 مباريات تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم 4 تمريرات حاسمة، كما أنه أهدر ركلة جزاء أمام فريق ليستر سيتي، في الجولة ذاتها عام 2021.

وخلال 7 مباريات خاضها صلاح في جولة البوكسينج داي في السنوات السابق، تمكن الريدز من تحقيق الفوز في 4 مباريات وحضر التعادل في مباراتين وتلقى الفريق الهزيمة في مباراة.

نتائج فريق ليفربول في جولة البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي في السنوات الماضية بوجود صلاح:

موسم 2017-2018.. فوز ليفربول على سوانزي سيتي 5-0.. نجح محمد صلاح في صناعة هدفين.

موسم 2018-2019.. فوز ليفربول على نيوكاسل 4-0.. سجل صلاح هدفاً وصنع آخر.

موسم 2019-2020.. فوز ليفربول على ليستر سيتي 4-0.. لم يسجل أو يصنع محمد صلاح أي هدف.

موسم 2020-2021.. تعادل ليفربول مع ويست بروميتش 1-1.. لم يسجل صلاح أو يصنع أي هدف.

موسم 2021-2022.. خسارة ليفربول أمام ليستر سيتي 0-1.. أهدر صلاح ركلة جزاء.

موسم 2022-2023.. فوز ليفربول على أستون فيلا 3-1.. سجل صلاح هدفاً وصنع آخر.

موسم 2023-2024.. فوز ليفربول على بيرنلي.. 2-0.. لم يسجل أو يصنع أي هدف.