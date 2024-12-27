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"لم يجد احتراما".. محامي الجزيري يكشف تفاصيل أزمته مع الزمالك

10:45 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024
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كتبت-هند عواد:

كشف أنيس بن ميم محامي التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل أزمة اللاعب مع النادي، بشأن مستحقاته المتأخرة.

وقال بن ميم في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس: "الجزيري تحمل كثيرا ولم يجد احتراما للالتزامات المالية ولم يحصل على راتبه منذ 7 أشهر، كل بضعة أشهر يجب أن يرسل خطاب إنذار للنادي حتى يحصل على جزء من حقوقه المالية، خلال عام ونصف حصل على نصف مستحقاته فقط".

وأضاف: "هذا لاعب أجنبي محترف ولم يتحدث لعدة أشهر بسبب ظروف النادي، هل يعتبر هكذا متعاونا أم لا"؟ العقد تم تجديده لمدة سنتين حتى صيف 2027، مع خطاب موقع من رئيس النادي يتضمن الشروط المالية المتفق عليها".

سيف الدين الجزيري أزمة سيف الدين الجزيري الزمالك محامي الجزيري
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