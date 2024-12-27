"الصدارة بيضاء".. جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة

أول تعليق من مارسيل كولر بعد الفوز على المصري البورسعيدي بثنائية في

"ساهم في تغيير النتيجة".. بيان رسمي من المصري البورسعيدي ضد طاقم تحكم

كتب - يوسف محمد:

اختتمت أمس الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، مباريات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري، بعد إقامة 4 مباريات.

وشهدت مباريات أمس الخميس، تحقيق الأهلي الفوز بثنائية نظيفة على حساب المصري البورسعيدي، كما تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق فوزاً كبيراً على حساب سموحة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، على حساب فريق البنك الأهلي، نجح فريق بتروجيت في الفوز على حساب الجونة بهدف دون مقابل.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة كالتالي:

1- الزمالك.. 6 مباريات.. 11 نقطة.

2- الأهلي.. 5 مباريات.. 11 نقطة.

3- بيراميدز.. 6 مباريات.. 11 نقطة.

4- المصري البورسعيدي.. 6 مباريات.. 11 نقطة.

5- سيراميكا كليوباترا.. 6 مباريات.. 11 نقطة.

6- زد.. 6 مباريات.. 9 نقاط.

7- الاتحاد السكندري.. 6 مباريات.. 9 نقاط.

8- بتروجيت.. 6 مباريات.. 8 نقاط.

9- طلائع الجيش.. 6 مباريات.. 8 نقاط.

10- غزل المحلة.. 6 مباريات.. 8 نقاط.

11- فاركو.. 6 مباريات.. 7 نقاط.

12- الإسماعيلي.. 6 مباريات.. 6 نقاط.

13- الجونة.. 6 مباريات.. 6 نقاط.

14- إنبي.. 6 مباريات.. 5 نقاط.

15- سموحة.. 5 مباريات.. 5 نقاط.

16- البنك الأهلي.. 6 مباريات.. 5 نقاط.

17- مودرن سبورت.. 6 مباريات.. 4 نقاط.

18- حرس الحدود.. 6 مباريات.. 3 نقاط.

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