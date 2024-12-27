بعد الهزيمة من المحلة.. 50 ألف جنيه عقوبة لكل لاعب بنادي سموحة

كتب - إسلام عمار:

قرر أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب شارك في مباراة غزل المحلة، بالإضافة إلى إيقاف صرف مستحقات اللاعبين حتى تحسن نتائج الفريق.

وأصدرت إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بيانًا رسميًا أعلنت من خلاله العقوبات التي قررها المدير الفني بحق لاعبي الفريق الأول بعد الهزيمة أمام غزل المحلة.

وخسر فريق سموحة بنتيجة ثقيلة 4-2 أمام فريق غزل المحلة في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أحرز أهداف فريق غزل المحلة كل من التونسي محمد علي بن حمودة (هدفين) في الدقيقتين 53 و88 من ضربتي جزاء، ومحمد حمدي زكي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء أيضًا، وعبد الرحيم عموري في الدقيقة 31. بينما سجل هدفي فريق سموحة حسام حسن في الدقيقة 20، ومحمود صابر في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة، يحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" برصيد 8 نقاط، فيما توقف رصيد سموحة عند 5 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر.

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