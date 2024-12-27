"بعد واقعة بلوزداد".. لاعبو الأهلي يحيون الجماهير عقب مباراة المصري البورسعيدي بالدوري (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مباراة المصري البورسعيدي، على تحية جماهير الفريق المتواجدة في مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية.

واتجه محمد الشناوي قائد فريق النادي الأهلي رفقة زملائه بالفريق، إلى الجماهير المتواجدة في المدرجات، لتوجيه التحية للجماهير الذي حضرت اللقاء لدعم الفريق.

وكانت مباراة الماضية الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، شهدت واقعة غريبة، بعد رفض لاعبو الفريق تحية الجماهير عقب نهاية المباراة.

ونجح الأهلي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري.