بخلاف زيزو.. 6 لاعبين تنتهي عقودهم مع نادي الزمالك

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"ساهم في تغيير النتيجة".. بيان رسمي من المصري البورسعيدي ضد طاقم تحكم

كتبت-هند عواد:

يؤرق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، إذ أنه مع اقتراب شهر يناير، يحق للاعب التوقيع لأي ناد.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد، في يناير المقبل.

وبخلاف زيزو، يوجد 6 لاعبين تنتهي عقودهم مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، وهم، عبدالله السعيد، عمر جابر، محمود حمدي الونش، نبيل عماد دونجا، والثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.