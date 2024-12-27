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بخلاف زيزو.. 6 لاعبين تنتهي عقودهم مع نادي الزمالك

08:45 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك
  • عرض 12 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
  • عرض 12 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
  • عرض 12 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
  • عرض 12 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    احتفال سيف الدين الجزيري
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    زيزو يحتفل مع عمر جابر
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    عمر جابر مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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كتبت-هند عواد:

يؤرق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، إذ أنه مع اقتراب شهر يناير، يحق للاعب التوقيع لأي ناد.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد، في يناير المقبل.

وبخلاف زيزو، يوجد 6 لاعبين تنتهي عقودهم مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، وهم، عبدالله السعيد، عمر جابر، محمود حمدي الونش، نبيل عماد دونجا، والثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

الزمالك لاعبون تنتهي عقودهم مع الزمالك أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري دونجا عمر جابر
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