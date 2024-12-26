أول تعليق من مارسيل كولر بعد الفوز على المصري البورسعيدي بثنائية في الدوري

"جمهوره ده حماه".. شوبير يعلق على استبعاد كهربا من قائمة الأهلي

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز فريقه بثنائية نظيفة على حساب فريق المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري.

وقال كولر في تصريحات عقب نهاية المباراة، خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة صعبة أمام خصم صعب، ولكننا نجحنا في تسجيل هدفين وسعداء بالفوز".

وأضاف: "نمتلك لاعبين مميزين في الكرت الثابتة، مثل وسام أبو علي ويحيى عطية الله، تسديدة يحيى عطية الله كانت موفقة والحظ عاند اللاعب في المباريات الماضية".

وتابع: "ليس هناك داعي للحديث عن مستوى محمد الشناوي، خاصة وأن شباكه لم تستقبل أي هدف في مباراة اليوم، الفترة المقبلة سيكون بها ضغط مباريات، خاصة وأنه أمامنا في شهر يناير كل 3 أيام مباراة".

وأكمل: "نحتاج إلى كل اللاعبين الجدد، لأنهم لديهم طاقة مميزة وقوية، بالإضافة إلى أننا بحاجة لمنح اللاعبين الذين يشاركون بشكل مستمر إلى راحة".

واختتم كولر: "نمنح اثنين من اللاعبين كل مباراة راحة، حتى نتمكن من إكمال الموسم، بالإضافة إلى رؤية المستوى الفني للاعبين بشكل كامل".

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الإنجليزي.

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