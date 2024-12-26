موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المصري

كتبت نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة إنبي ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

وكان الفريق الكروي بالقلعة الحمراء تمكن من تحقق الفوز على المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من الدوري، بنتيجة هدفين دون مقابل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأحمر نظيره إنبي يوم الأثنين المقبل الموافق 30 ديسمبر،على استاد بتروسبورت وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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