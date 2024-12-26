أهداف مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالدوري الممتاز

كتب ـ محمد عبدالهادي:

نجح فريق الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، في تحقيق فوزًا هامًا على نظيره فريق المصري البورسعيدي بقيادة مدربه على ماهر.

وفاز الأهلي بثنائية نظيفة على المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري.

وجاءت ثنائية الأهلي، عن طريق الظهير المغربي يحيى عطية الله في الدقيقة 39 من الشوط الأول، وأضاف الثاني محمد مجدى أفشة في الدقيقة 90+6.

بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده للنقطة الـ11 محتلاً وصافة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تراجع المصري عند المركز الخامس برصيد 11 نقطة أيضًا.