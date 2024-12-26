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بتروجيت يهزم الجونة بهدف قاتل في الدوري المصري

10:35 م الخميس 26 ديسمبر 2024

بتروجيت والجونة

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كتب ـ محمد عبدالهادي:

نجح فريق بتروجيت في تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره فريق الجونة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري.

وإنتهي اللقاء بفوز فريق بتروجيت بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد رضا هاشم في الدقيقة 90+5، ليخطف ثلاث ثمينة للفريق البترولي.

بهذا الفوز أرتقي فريق بتروجيت للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، جمعهما من 6 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في 2 وخسر في 2.

بينما تراجع فريق الجونة للمركز الـ 13 برصيد 6 نقاط، حيث لم يحقق سوي فوز وحيد وخسر في 3 مباريات وتعادل في اثنين.

مباراة بتروجيت والجونة بتروجيت يهزم الجونة الدوري المصري الممتاز الجولة السادسة للدوري المصري
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