زعلانه من شيكابالا وبستنجد بصلاح.. زوجة إبراهيم تكشف آخر تطورات مرضه

كتب ـ محمد عبدالهادي:

تحدثت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، عن آخر مستجدات الحالة الصحية لناشئ الزمالك السابق، الذي تعرض لإصابته بمرض السرطان المستقيم، مما تسبب في حجزه بإحدي مستشفيات القاهرة لتلقي جلسات العلاج الطبيعي.

وأكدت زوجة اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: " إبراهيم أجري عملية تحويل مساء أول أمس رغم خطورتها وتحذير الكثير من إجرائها في الوقت الحالي، ولكن اضطررنا لإجرائها بعد تدهور حالته وحصول مضاعفات بإرتجاع في المرئ وتسمم في الدم".

واكملت:" بعد خروجه من العمليات تم حجزه مباشرة في العناية المركزة، وهو لم يفق حتى الأن، ولا يتحدث لأحد أو يتحرك".

وعن تواصل أي من المسؤولين أو اللاعبين لتقديم الدعم للاعب أوضحت: "حتى هذه اللحظة لم يتواصل معنا أحد سواء من وزارة الشباب والرياضة أو نادي الزمالك".

وأوضحت: " أنا بس محتاجاهم ييجوا يبصوا عليه يدعموه نفسيًا على الأقل".

وأردفت " أنا كل الناس دي مش زعلانه منها على قد ما زعلانه من شيكابالا، انا وإبراهيم أكتر حد دعمه وبيحبه، وكنت محتاجه منه يسأل عليه".

واكملت :"أنا عايزه اسافر لبلد محمد صلاح وأقابل أهله وأعرفهم بحالته، بس أنا مش قادرة اسيب إبراهيم".

"محمد صلاح ساعد الكثير من اللاعبين، وأنا عايزه أوصله حالة إبراهيم".

واختتمت: "انا تعبت ومش عارفه اعمل ايه محدش بيساعدنا وبكلم ناس كتير، لأن الفلوس لو خلصت مش هعرف أكمل علاجه والجلسات اللي بياخدها".