زعلانه منه.. زوجة إبراهيم شيكا توجه رسالة إلى شيكابالا لهذا السبب

كتب ـ محمد عبدالهادي:

وجهت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق، والمصاب بمرض السرطان المستقيم، عتابًا لنجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي قالت: "محدش من مسؤولي نادي الزمالك أو اللاعبين تواصل معانا، أو قد الدعم لإبراهيم".

واكملت: "أنا مش زعلانه منهم، أنا الوحيد اللي زعلانه منه هو شيكابالا، لأن أنا وكابتن إبراهيم بنحبه ودعمناه كتير أوي في وقت هجوم الناس عليه".

واختتمت: "أنا كنت محتاجاه يسأل عليه ويدعمه نفسيًا على الأقل".

جدير بالذكر أن اللاعب يخضع لجلسات الكيماوي في إحدي المستشفيات بالتجمع الخامس، ومازال اللاعب محجوزًا بغرفة العناية المركزة حتى استقرار حالته".