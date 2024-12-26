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زعلانه منه.. زوجة إبراهيم شيكا توجه رسالة إلى شيكابالا لهذا السبب

08:38 م الخميس 26 ديسمبر 2024

إبراهيم شيكا وشيكابالا

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كتب ـ محمد عبدالهادي:

وجهت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق، والمصاب بمرض السرطان المستقيم، عتابًا لنجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي قالت: "محدش من مسؤولي نادي الزمالك أو اللاعبين تواصل معانا، أو قد الدعم لإبراهيم".

واكملت: "أنا مش زعلانه منهم، أنا الوحيد اللي زعلانه منه هو شيكابالا، لأن أنا وكابتن إبراهيم بنحبه ودعمناه كتير أوي في وقت هجوم الناس عليه".

واختتمت: "أنا كنت محتاجاه يسأل عليه ويدعمه نفسيًا على الأقل".

جدير بالذكر أن اللاعب يخضع لجلسات الكيماوي في إحدي المستشفيات بالتجمع الخامس، ومازال اللاعب محجوزًا بغرفة العناية المركزة حتى استقرار حالته".

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