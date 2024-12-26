"حالته مستقرة".. الزمالك يكشف اخر تطورات حالة محمد حمدي

كتبت - نهى خورشيد:

أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، استقرار الحالة الصحية لمحمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق، عقب خروجه من المستشفى صباح اليوم الخميس.

وأوضح أسامة، في تصريحات للمركز الإعلامي بالقلعة البيضاء، أن اللاعب خضع لمتابعة دقيقة بالأشعة طوال فترة وجوده بالمستشفى، حيث أثبتت الفحوصات استقرار حالة التنفس وتحسن وضعه الصحي بشكل كبير.

وأضاف طبيب الزمالك أن حمدي أجرى أشعة جديدة قبل مغادرته المستشفى، وسيخضع لراحة تامة داخل منزله لمدة أسبوع كامل، يعقبها إجراء أشعة وفحوصات جديدة للاطمئنان على حالته بشكل نهائي.

وأتم حديثه أنه سيتم وضع برنامج خاص لتحسين وظائف التنفس للاعب، وسيبدأ في تنفيذه خلال الأيام المقبلة.

والجدير بالذكر أن محمد حمدي تعرض للإصابة بكسر في الضلوع خلال مشاركته في مباراة الأبيض الأخيرة أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.