غزل المحلة يحقق فوزاً كبيراً على سموحة برباعية في الدوري

كتب - مراسل مصراوي:

انتهت مباراة سموحة أمام فريق غزل المحلة ببطولة الدوري المصري الممتاز، بفوز فريق غزل المحلة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف غزل المحلة في اللقاء كلا من، "عبد الرحيم عموري، محمد علي بن حمودة، محمد حمدي زكي ومحمد علي بن حمودة".

وأحرز ثنائية سموحة في اللقاء، "حسام حسن في الدقيقة في الدقيقة 20 ومحمود صابر في الدقيقة 74 من عمر المباراة".

وبهذا الفوز رفع فريق غزل المحلة رصيده إلى النقطة رقم 8 في المركز التاسع بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة رقم 5 في المركز الـ14.

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