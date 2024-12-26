مصدر يكشف لمصراوي حقيقة اتفاق بغداد بونجاح مع النادي الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة اقتراب النجم الجزائري بغداد بونجاح من الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "تم الاتفاق بين النادي الأهلي وبغداد بونجاح، على انضمام النجم الجزائري للفريق لمدة 6 شهور".

وأضاف: "الاتفاق تم بين الطرفين ولكن لم يوقع على العقود بشكل رسمي حتى الأن".

واختتم الأهلي تصريحاته: "الأهلي ينتظر التعاقد رد فريق الشمال القطري، على المقابل المادي الذي تم عرضه مقابل الإعارة".

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

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