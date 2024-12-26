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زوجة إبراهيم شيكا تكشف لمصراوي آخر مستجدات حالته الصحية

07:48 م الخميس 26 ديسمبر 2024

ابراهيم شيكا

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كتب ـ محمد عبدالهادي:

تحدثت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا ناشئ الزمالك السابق، عن آخر مستجدات حالته الصحية وذلك بعد تدهور حالته مؤخرًا لإصابته بمرض السرطان المستقيم.

وصرحت زوجة اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: " إبراهيم أجري عملية تحويل مساء أول أمس رغم خطورتها وتحذير الكثير من إجرائها في الوقت الحالي".

واكملت" اضطرنا لإجراء العملية بعد تدهور حالته وحدوث مضاعفات بإرتجاع في المرئ وتسمم في الدم".

وأوضحت زوجة اللاعب:" بعد خروج إبراهيم من العمليات تم حجزه مباشرة في العناية المركزة، وهو لم يفق حتى الأن، ولا يتحدث لأحد أو يتحرك".

معلومات عن إبراهيم الجمال "شيكا:

إبراهيم الجمال الشهير بـ " إبراهيم شيكا"، مواليد 1997، وهو أحد ناشئي نادي الزمالك، وأطلق عليه لقب "شيكا" من قبل زملائه لتشابه طريقة لعبه ومهارته مع النجم الكبير محمود عبدالرازق شيكابالا.

ولعب إبراهيم شيكا في مركز الظهير الأيسر لكنه ترك النادي في عمر 19 عامًا، وبعد الرحيل عن الزمالك انتقل إلى المقاولون العرب، ثم إلى طلائع الجيش.

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