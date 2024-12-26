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زوجة إبراهيم شيكا.. "أنا تعبت" وعايزة أوصل لمحمد صلاح يساعدنا

07:40 م الخميس 26 ديسمبر 2024

ابراهيم شيكا

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كتب ـ محمد عبدالهادي:

كشفت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، ناشئ نادي الزمالك السابق، والمصاب بمرض السرطان المستقيم، عن رغبتها في زيارة أهل النجم المصري محمد صلاح.

وقالت في تصريحات خاصة لمصراوي: " أنا تعبت ومش عارفه اعمل إيه، محدش بيساعدنا أو بيتواصل معنا لدعم إبراهيم".

واكملت: "كابتن محمد صلاح ساعد لاعيبه كتير، وأنا عايزه أسافر لأهله وأعرفهم بحالة إبراهيم، بس أنا دلوقت مش قادره أسيبه لوحده في الحالة دي".

واختتمت: "أنا مش هستنى لحد ما الفلوس تخلص ومقدرش أعالجه، وبكلم ناس كتير ومحدش بيساعدنا".

وكان إبراهيم شيكا قد تعرض لوعكة صحية منذ أيام وأجرى عملية تحويل مسار بعد تدهور حالته الصحية، مع تلقيه لجلسات العلاج الكيماوي.

ابراهيم شيكا زوجة ابراهيم شيكا ناشئ نادي الزمالك السابق إصابة إبراهيم شيكا بالسرطان
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