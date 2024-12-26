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"ثلاثي في الهجوم".. تشكيل المصري البورسعيدي أمام الأهلي في الدوري

07:31 م الخميس 26 ديسمبر 2024

مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز

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كتب - نهى خورشيد:

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب الفريق البورسعيدي اللقاء بالتشكيل الأتي..

في مركز حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: باهر المحمدي – خالد صبحي – كريم العراقي – عمرو سعداوي.

في خط الوسط: سامادو – محمود حماده – عبد الرحيم دغموم.

في خط الهجوم: محمد الشامي – أحمد القرموطي – فخر الدين بن يوسف.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المصري والأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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