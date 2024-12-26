لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

ليستر سيتي

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 1
14:30

ايفرتون

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.. 1-0

07:21 م الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي 1 (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي الأهلي في الإحماء 1 (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير النادي الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي الأهلي في الإحماء (1)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي الأهلي في الإحماء (1)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي الأهلي في الإحماء 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

فحراسة المرمى: محمد الشناوي.


في خط الدفاع: أشرف داري – ياسر إبراهيم – عمر كمال – يحيى عطية الله.


في خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور.


في خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبو علي.

ويدخل المصري البورسعيدي اللقاء بتشكيل مكون من:

في مركز حراسة المرمى: محمود جاد.


في خط الدفاع: باهر المحمدي – خالد صبحي – كريم العراقي – عمرو سعداوي.


في خط الوسط: سامادو – محمود حماده – عبد الرحيم دغموم.


في خط الهجوم: محمد الشامي – أحمد القرموطي – فخر الدين بن يوسف.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: كرة عرضية لصالح المصري البورسعيدي داخل منطقة جزاء الأهلي، يشتتها دفاع الأهلي.

الدقيقة 10: تسديدة قوية من لاعب المصري البورسعيدي من على حدود منطقة الجزاء، تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 12: تسديدة قوية من وسام أبو علي لاعب الأهلي من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس مرمى المصري بنجاح.

الدقيقة 17: كرة عرضية داخل منطقة جزاء المصري من محمد الشامي لاعب المصري، شتتها دفاع الأهلي.

الدقيقة 21: توقف اللعب لعلاج الثنائي أشرف داري مدافع الأهلي وفخر الدين بن يوسف.

الدقيقة 26: كرة عرضية لصالح النادي الأهلي، عن طريق عمر كمال يشتتها دفاع المصري البورسعيدي.

الدقيقة 28: عرضية من حسين الشحات يقابلها وسام أبو علي برأسية ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 36: عرضية لصالح النادي الأهلي عن طريق يحيى عطية الله.

الدقيقة 40: هدف أول للنادي الأهلي عن طريق يحيى عطية الله، بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: تصويبة قوية من بيرسي تاو لاعب الأهلي يتصدى لها دفاع المصري البورسعيدي.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدوري المصري مباريات الدوري المصري النادي الأهلي مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ثلاثي في الهجوم".. تشكيل المصري البورسعيدي أمام الأهلي في الدوري

إعلان

إعلان

الحكومة: إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات وإعادة استغلالها كفنادق
المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة السادسة على التوالي