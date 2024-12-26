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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

فحراسة المرمى: محمد الشناوي.



في خط الدفاع: أشرف داري – ياسر إبراهيم – عمر كمال – يحيى عطية الله.



في خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور.



في خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبو علي.

ويدخل المصري البورسعيدي اللقاء بتشكيل مكون من:

في مركز حراسة المرمى: محمود جاد.



في خط الدفاع: باهر المحمدي – خالد صبحي – كريم العراقي – عمرو سعداوي.



في خط الوسط: سامادو – محمود حماده – عبد الرحيم دغموم.



في خط الهجوم: محمد الشامي – أحمد القرموطي – فخر الدين بن يوسف.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: كرة عرضية لصالح المصري البورسعيدي داخل منطقة جزاء الأهلي، يشتتها دفاع الأهلي.

الدقيقة 10: تسديدة قوية من لاعب المصري البورسعيدي من على حدود منطقة الجزاء، تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 12: تسديدة قوية من وسام أبو علي لاعب الأهلي من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس مرمى المصري بنجاح.

الدقيقة 17: كرة عرضية داخل منطقة جزاء المصري من محمد الشامي لاعب المصري، شتتها دفاع الأهلي.

الدقيقة 21: توقف اللعب لعلاج الثنائي أشرف داري مدافع الأهلي وفخر الدين بن يوسف.

الدقيقة 26: كرة عرضية لصالح النادي الأهلي، عن طريق عمر كمال يشتتها دفاع المصري البورسعيدي.

الدقيقة 28: عرضية من حسين الشحات يقابلها وسام أبو علي برأسية ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 36: عرضية لصالح النادي الأهلي عن طريق يحيى عطية الله.

الدقيقة 40: هدف أول للنادي الأهلي عن طريق يحيى عطية الله، بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: تصويبة قوية من بيرسي تاو لاعب الأهلي يتصدى لها دفاع المصري البورسعيدي.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.