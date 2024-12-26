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لحظة بلحظة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.. 0-0

07:21 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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    لاعبي الأهلي في الإحماء (1)
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

فحراسة المرمى: محمد الشناوي.


في خط الدفاع: أشرف داري – ياسر إبراهيم – عمر كمال – يحيى عطية الله.


في خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور.


في خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبو علي.

ويدخل المصري البورسعيدي اللقاء بتشكيل مكون من:

في مركز حراسة المرمى: محمود جاد.


في خط الدفاع: باهر المحمدي – خالد صبحي – كريم العراقي – عمرو سعداوي.


في خط الوسط: سامادو – محمود حماده – عبد الرحيم دغموم.


في خط الهجوم: محمد الشامي – أحمد القرموطي – فخر الدين بن يوسف.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدوري المصري مباريات الدوري المصري النادي الأهلي مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي
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