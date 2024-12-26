الأهلي يحقق الفوز على حساب المصري البورسعيدي بثنائية في الدوري

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متابعة - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

فحراسة المرمى: محمد الشناوي.



في خط الدفاع: أشرف داري – ياسر إبراهيم – عمر كمال – يحيى عطية الله.



في خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور.



في خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبو علي.

ودخل المصري البورسعيدي اللقاء بتشكيل مكون من:

في مركز حراسة المرمى: محمود جاد.



في خط الدفاع: باهر المحمدي – خالد صبحي – كريم العراقي – عمرو سعداوي.



في خط الوسط: سامادو – محمود حماده – عبد الرحيم دغموم.



في خط الهجوم: محمد الشامي – أحمد القرموطي – فخر الدين بن يوسف.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: كرة عرضية لصالح المصري البورسعيدي داخل منطقة جزاء الأهلي، يشتتها دفاع الأهلي.

الدقيقة 10: تسديدة قوية من لاعب المصري البورسعيدي من على حدود منطقة الجزاء، تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 12: تسديدة قوية من وسام أبو علي لاعب الأهلي من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس مرمى المصري بنجاح.

الدقيقة 17: كرة عرضية داخل منطقة جزاء المصري من محمد الشامي لاعب المصري، شتتها دفاع الأهلي.

الدقيقة 21: توقف اللعب لعلاج الثنائي أشرف داري مدافع الأهلي وفخر الدين بن يوسف.

الدقيقة 26: كرة عرضية لصالح النادي الأهلي، عن طريق عمر كمال يشتتها دفاع المصري البورسعيدي.

الدقيقة 28: عرضية من حسين الشحات يقابلها وسام أبو علي برأسية ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 36: عرضية لصالح النادي الأهلي عن طريق يحيى عطية الله.

الدقيقة 40: هدف أول للنادي الأهلي عن طريق يحيى عطية الله، بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: تصويبة قوية من بيرسي تاو لاعب الأهلي يتصدى لها دفاع المصري البورسعيدي.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني:

الدقيقة 48: بطاقة صفراء لعمرو السولية.

الدقيقة 53: كرة عرضية من لاعب المصري البورسعيدي داخل منطقة الجزاء يشتتها دفاع الأهلي.

الدقيقة 60: مرور ربع ساعة من الشوط الثاني والأهلي متفوق بهدف يحيى عطية الله.

الدقيقة 63: تسديدة قوية من إمام عاشور لاعب الأهلي من على حدود منطقة الجزاء تخرج بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 69: تسديدة من وسام أبو علي من على حدود منطقة الجزاء، من ركلة حرة ماشرة ولكنها تصطدم بالحائط البشري.

الدقيقة 72: تسديدة من لاعب المصري البورسعيدي يتصدى لها حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

الدقيقة 75: تسديدة قوية من إمام عاشور ولكنها تطدم بالقائم.

الدقيقة 85: تسديدة قوية من إمام عاشور لاعب الأهلي ولكن حارس المصري يتصدى لها ببراعة.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 90+6: محمد مجدي أفشة يحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي.

الدقيقة 7+90: حكم اللقاء يطلق صافرة نهاية المباراة.