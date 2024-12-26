لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 0
19:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

ليستر سيتي

الدوري المصري

المصري

0 0
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

أهداف الشوط الأول من مباراة سموحة وغزل المحلة بالدوري

06:48 م الخميس 26 ديسمبر 2024

فريق سموحة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة وغزل المحلة، ببطولة الدوري المصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأحرز الهدف الأول لسموحة في اللقاء اللاعب حسام حسن في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، قبل أن يعادل اللاعب عبد الرحيم عمومي هدف التعادل في الدقيقة 31.

ويلاقي فريق سموحة حالياً نظيره غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل.

غزل المحلة سموحة غزل المحلة وسموحة مباريات الدوري المصري الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة: إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات وإعادة استغلالها كفنادق
المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة السادسة على التوالي