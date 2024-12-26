أهداف الشوط الأول من مباراة سموحة وغزل المحلة بالدوري
انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة وغزل المحلة، ببطولة الدوري المصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وأحرز الهدف الأول لسموحة في اللقاء اللاعب حسام حسن في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، قبل أن يعادل اللاعب عبد الرحيم عمومي هدف التعادل في الدقيقة 31.
ويلاقي فريق سموحة حالياً نظيره غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل.
جووووول 💥 غزل المحلة يسجل هدف التعادل عن طريق عبد الرحيم عموري ⚽️— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 26, 2024
سموحة 1 : 1 غزل المحلة pic.twitter.com/wc7HeFkaRA
جوووووول ⚽️ حسام حسن يسجل الهدف الأول لسموحة من علامة الجزاء— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 26, 2024
سموحة 1 : 0 غزل المحلة pic.twitter.com/y2FcXqPmRH
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