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"إنذار للنادي".. تحرك من الجزيري تجاه الزمالك للحصول على مستحقاته

06:03 م الخميس 26 ديسمبر 2024

سيف الدين الجزيري

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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر مقرب من اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك تقديم الجزيري بإنذار رسمي إلى النادي، للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيف الجزيري يتقدم بإنذار رسميا لنادي الزمالك، للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك".

وأضاف: "الانذار شمل عدم التزام الزمالك بدفع المستحقات، في مواعيدها طبقًا لاتفاق اللاعب مع الإدارة".

وتابع: "اللاعب التونسي منح الفريق الأبيض أسبوعين لدفع مستحقاته، قبل التقدم بشكوى إلى فيفا لفسخ تعاقده مع الفريق من طرف واحد".

وخاض سيف الدين الجزيري رفقة نادي الزمالك، 12 مباراة خلال الموسم الحالي، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

وكان الجزيري انضم إلى نادي الزمالك، في أكتوبر 2021، شارك في 140 مباراة 37 هدف وقديم 19 تمريرة حاسمة.

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