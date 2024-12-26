"جلسة جروس مع بنتايك وبرنامج خاص لزيزو".. كواليس مران الزمالك اليوم

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كتبت-هند عواد:

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وأكد جروس في حديثه مع اللاعبين، على أهمية المباراة، وطالبهم بضرورة التركيز وتنفيذ المطلوب منهم في المران، متحدثا عن نقاط القوة والضعف في الفريق، ومنحهم بعض التعليمات قبل بداية المران.

وأدى لاعبو الفريق، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة، خلال المران، تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبي لتجهيزهم بالشكل الأنسب.

وشهد مران الزمالك اليوم، بدء المغربي محمود بنتايك المرحلة الثانية في البرنامج التأهيلي، من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنيمبا النيجيري، وعقد جروس جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته وتطورات العلاج.

وخاض رباعي حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبدالعزيز، تدريبات قوية في مران اليوم، تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس، الذي ركز على التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

ووضع الجهاز الفني للفريق، برنامجاً خاصاً لكل من، محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وعمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو"، خلال مران اليوم، وخاض الرباعي تدريبات خاصة بالكرة خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

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