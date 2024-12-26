"جمهوره ده حماه".. شوبير يعلق على استبعاد كهربا من قائمة الأهلي

كتبت-هند عواد:

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، على استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة الفريق التي غادرت إلى الإسكندرية، لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: "السؤال هو استبعاد كهربا لأسباب فنية أم احترازية، البعض يقول إنها أسباب فنية من كولر، والبعض الآخر يقول بسبب حالة الغضب عند جماهير الأهلي، الذي سيذهب إلى المباراة وفي حالة غضب من كهربا".

وأضاف: "فبالتالي الأهلي لم يريد زيادة الازمة وقال من الأفضل عدم سفر كهربا إلى المباراة، وإذا كان استبعاد كهربا لأسباب فنية وجهة نظر كولر تحترم، ولكن إذا كان بسبب توعد الجماهير، فأنا لا أصدق وإذا صدقت لن أستوعب".

وأتم تصريحاته: "لأن جماهير الأهلي رفعت شعار "جمهوره ده حماه"، فهل مثلا يأتي اليوم الذي يستبعد فيه المدرب لاعب خوفا من غضب الجماهير، ولن نعطي مبررات سواء للإدارة أو الجماهير أو اللاعبين".