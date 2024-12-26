لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

ليستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي

12:02 م الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وشباب بلوزداد
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
  • عرض 10 صورة
    خالد عبد الفتاح من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد
  • عرض 10 صورة
    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (2)
  • عرض 10 صورة
    خالد عبد الفتاح من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة المصري

ويدفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بحسين الشحات في خط الهجوم، بدلا من المغربي رضا سليم الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة - أشرف داري - يحيى عطية الله - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبوعلي

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد برج العرب، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تنقل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في الجولة السادسة من الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

هل يجري محمد حمدي عملية جراحية؟.. شقيقه يكشف آخر المستجدات

الأهلي والمصري البورسعيدي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اصطدام طائرة خاصة وسيارة نقل بمهبط مطار القاهرة .. وإصابة 3
القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد