التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي

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كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة المصري

ويدفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بحسين الشحات في خط الهجوم، بدلا من المغربي رضا سليم الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة - أشرف داري - يحيى عطية الله - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبوعلي

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد برج العرب، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تنقل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في الجولة السادسة من الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة.

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